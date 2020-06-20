Яка дистанція? У мережі показали відео «забитої» відпочиваючими Кирилівки

В курортній Кирилівці відпочиваючі почали з’являтися ще на початку червня, а зараз пляжі переповнені. Спека змушує людей поспішати до моря, де вода вже прогрілась до +25 градусів.

Як пише «РИА-Мелітополь», на пляжі в районі санаторію «Кирилівка» яблуку ніде впасти. Під навісами місця зайняті з 8 ранку. Шезлонг коштує 30 гривень не залежно від часу використання, парасолька стільки ж. Але місця на пляжі не вистачає. А карантинна дистанція відпочиваючими не дотримується.

Контролерів за дотриманням вимог карантину на пляжі також немає.

Між тим, в акваторії Азовського моря курортники помітили величезних медуз підвиду корнерот, які зазвичай водяться в Чорному морі. Відзначається, що медуз поки що бачили на пляжах Бердянська. Кілька людей вже отримали опіки після контакту з ними.

Медики закликають відпочиваючих бути обережними під час купання в морі. У випадках контакту з медузами, негайно звертатися до лікаря.





