На Волині попрощалися з морпіхом Іллею Струком, загиблим на Донбасі

У Володимирі-Волинському (Волинська область) 20 червня попрощалися з українським військовим 503 окремого батальйону морської піхоти Іллею Струком, загиблим від кульового поранення 17 червня на Донбасі.

Попрощатися із захисником України на площу Героїв прийшло близько сотні городян, представники духовенства та влади, а також бойові побратими військового, повідомляє «Буг».

Після загальноміського прощання і літії загиблого Героя поховали на кладовищі в селі Поничев Володимир-Волинського району.

19 і 20 червня на всій території області оголосили Днями жалоби.

Прощання з Героєм Іллею Струком bug.org.ua

Прощання з Героєм Іллею Струком bug.org.ua

Прощання з Героєм Іллею Струком bug.org.ua

Прощання з Героєм Іллею Струком bug.org.ua

Нагадаємо, напередодні, 19 червня, на кордоні Рівненської та Волинської областей волиняни зустріли кортеж з тілом загиблого морпеха на колінах. Після відправки короткого панахиди тіло хлопця відвезли в рідне село Летничье Володимир-Волинського району.

Прощання з Героєм Іллею Струком bug.org.ua

Прощання з Героєм Іллею Струком bug.org.ua

Прощання з Героєм Іллею Струком bug.org.ua

Прощання з Героєм Іллею Струком bug.org.ua

Прощання з Героєм Іллею Струком bug.org.ua

Ілля Миколайович Струк народився 1 серпня 1995 року в селі Летничье Володимир-Волинського району Волинської області. Захищати Україну від російської агресії він відправився серед перших, ще в 2014-м. Тоді йому було всього 19 років. Матрос 503-го окремого батальйону морської піхоти служив у підрозділі гранатометчиками. Мріяв стати священиком, поступив у духовну семінарію.