У Дніпрі хулігани розгромили трамвай і побили водія

В суботу, 20 червня, у Дніпрі двоє молодих чоловіків розбили скло в трамваї № 15 і сильно побили водія.
Інцидент стався на вулиці Давидова. Щоб втихомирити хуліганів, поліції довелося викликати підкріплення, повідомляє «Наше місто».
На одній із зупинок пасажирка повідомила водієві, що у другому вагоні п’яні хулігани розбили скло.
Чоловік оглянув вагон, доповів диспетчеру про пригоду, припинив рух і викликав поліцію.
Після того як водій зробив зауваження хуліганам, вони перейшли в перший вагон і почали бити чоловіка.
Затримати їх до прибуття поліції допомогли працівники АЗС, розташованої поряд з місцем зупинки.
Прибувши на виклик, наряд патрульної поліції не зміг втихомирити вандалів, тому викликав підкріплення. В результаті хуліганів затримали і доставили в Новокодакское відділення поліції для з’ясування всіх обставин.
Зазначимо, що водія трамвая доставили в міську лікарню №16. У нього розсічена брова, на обличчі садна і синці.