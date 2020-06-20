У Дніпрі хулігани розгромили трамвай і побили водія

В суботу, 20 червня, у Дніпрі двоє молодих чоловіків розбили скло в трамваї № 15 і сильно побили водія.

Інцидент стався на вулиці Давидова. Щоб втихомирити хуліганів, поліції довелося викликати підкріплення, повідомляє «Наше місто».

На одній із зупинок пасажирка повідомила водієві, що у другому вагоні п’яні хулігани розбили скло.

Чоловік оглянув вагон, доповів диспетчеру про пригоду, припинив рух і викликав поліцію.

Після того як водій зробив зауваження хуліганам, вони перейшли в перший вагон і почали бити чоловіка.

Затримати їх до прибуття поліції допомогли працівники АЗС, розташованої поряд з місцем зупинки.

Прибувши на виклик, наряд патрульної поліції не зміг втихомирити вандалів, тому викликав підкріплення. В результаті хуліганів затримали і доставили в Новокодакское відділення поліції для з’ясування всіх обставин.

Зазначимо, що водія трамвая доставили в міську лікарню №16. У нього розсічена брова, на обличчі садна і синці.