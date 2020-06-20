Степанов анонсував збільшення зарплат медикам на 70%: хто і скільки отримає

З 1 вересня 2020 року в Україні планується збільшення на 70% заробітної плати медичним працівникам вторинного і третинного ланки.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу в суботу, 20 червня.

«Це збільшення стосується і лікарів і медичних сестер, середнього і молодшого медичного персоналу. Це збільшення буде стосуватися медичних працівників 2-го, 3-го ланки, які працюють у спеціалізованих, високоспеціалізованих наших лікарнях», – сказав він.

За його словами, заробітна плата лікарів таких медзакладів збільшиться на 70% до тарифної ставки – у середньому на 3,5 тис. грн.

“Так само буде збільшена на 50% від мінімальної заробітної плати середнього медичного персоналу, у молодшого медичного персоналу – на 25% від мінімальної заробітної плати, встановленої в країні”, – зазначив Степанов.

Глава МОЗ розповів, що також зміниться і порядок нарахування і виплати заробітної плати для інтернів.