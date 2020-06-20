Зеленський анонсував масові перевірки закладів харчування і транспорту через COVID-19

Президент Володимир Зеленський анонсував посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів по запобіганню поширення коронавіруса.

Як сказано на офіційному сайті глави держави, перевірки почнуться з наступного тижня (з 22 червня). Такі заходи пов’язані з зростанням показника захворюваності COVID-19 в Україні. Зараз хворих – 44 особи на 100 тис. населення, а минулого тижня цей показник становив 38 осіб на 100 тис.

«Якщо установи не стежать за тим, щоб люди були в масках, щоб була дотримана дистанція, заходи безпеки, то повинні нести за це відповідальність. Громадські місця повинні відповідати епідеміологічним вимогам під час карантину», – підкреслив президент.

Зі свого боку, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доповів, що вже здійснено понад 2,5 тис. перевірок громадського транспорту. Виявлено 703 порушення у зв’язку з недотриманням заходів безпеки, несправністю транспортних засобів і проблемами з ліцензіями. Накладено штрафів майже на 2 млн грн.

Крім того, глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що планує відвідати Львівську та Закарпатську області – лідери за кількістю інфікованих. Він не виключає, що цього регіону доведеться готуватися до введення додаткових обмежень.