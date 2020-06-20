Геноцид в Алчевську. Зроблено в рф

Якщо хто не в курсі, то буквально на днях, в окупованому рф Алчевську, була зупинена остання піч. Офіційна версія окупаційних типу влади — ремонт і все таке.

Тільки от самі працівники алчевського металургійного комбінату у версію ремонту не вірять — після оголошення офіційної версії в ефір люди почали шукати роботу поза Алчевська, в тому числі в Донецьку і Луганську.

Що ж відбувається зараз в Алчевську? А там все погано. Почнемо з того, що 17 червня цього місяця була закрита на карантин Алческая центральна міська лікарня. Причина — через неконтрольованого поширення коронавіруса серед працівників лікарні. Щоб був зрозумілий весь пиздец ситуації, скажу одне: в тій же лікарні, яку закрили на карантин, знаходяться також і пацієнти, інфіковані вірусом

За інсайдерської інформації мені стало відомо, що в Алчевську реально все погано. Ща розповім чому

Дивіться як все просто: 17 числа лікарня Алчевська закривається на карантин, а вже 18 числа, тобто на наступний день після цього, в Алчевськ прибуває 9 бортів, 9 камазів +3 автобуси з кізяками. Разом це мініміум 240 збройних макак.

А тепер найголовніше : приїхало це все кодло для того, щоб блокувати місто на предмет в’їзду-виїзду.

Як ви розумієте, в Алчевську реально все сумно, якщо пасічник і компанія вирішили задіяти самих відморожених з числа колаборантів. Також, варто відзначити, що крісло під верховною абизяной лыныры на прізвище пасічник й так гойдається, а тут на носі парад і … І попадалово в Алчевську: городообразующее підприємство закривається, безробіття в Алчевську буде ще та, а тут ще й вірус прийшов звідти, звідки не чекали. Прям чорна смуга якась

А тепер про геноцид. Російською. В Алчевську. Тільки відморожений маніяк може віддати наказ про проведення параду або взагалі про будь-яких святкових заходів, коли в місті тупо жопа з вірусом. Але пасічник це робить, щоб догодити москві.

Якщо це не геноцид, то що тоді геноцид? Не чую.