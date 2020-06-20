Археологи обнаружили средневековые останки женщины с опасным инфекционным заболеванием

Средневековая хворь ничем не отличается от современной.

Женщина, останки которой обнаружились в Литве в чумной могиле пятнадцатого века, страдала от фрамбезии — бактериальной кожной инфекции, известной как тропический сифилис. Такое открытие сделали археологи из Вильнюса, которые изучили древнюю могилу с жертвами чумы.

Как отметил ученый Римантас Янкаускас из Университета Вильнюса, речь идет о средневековой могиле, которую обнаружили случайно — при подготовке к строительству. Археологи изучили погребенные кости и решили, что в могиле были захоронены жертвы чумы или другой подобной инфекционной болезни.

“Для того, чтобы изучить найденные останки как следует, было решено провести ДНК-анализ. В этом нам помогли немецкие ученые из Института истории человечества Общества Макса Планка. Как и предполагалось, кости принадлежали людям, умершим от чумы, но в могиле были найдены и останки женщины с очень неожиданным заболеванием”, — рассказывают авторы исследования, отмечая, что у одной из похороненных в могиле женщин была выявлена фрамбезия — тропический сифилис.

Сегодня тропический сифилис распространен в основном в Африке — болезнь, как и большая часть кожных инфекций, передается при прямом телесном контакте с инфицированными. Генетический анализ показал, что средневековая фрамбезия ничем не отличается от современной, а это значит, что бактерии, которые провоцируют болезнь, приняли свой современный вид уже как минимум тысячу лет назад.

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