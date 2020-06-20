Робочий день можуть змінити: Кабмін звернувся до роботодавців

Кабінет міністрів рекомендував підприємствам починати робочий день для працівників 9:00, 10:00 або в більш пізній час протягом карантину.

Про це йдеться в постанові уряду №500. Наголошується, що такі заходи радять вжити задля обмеження скупчення людей у громадському транспорті.

Згідно з цією постановою, держоргани та органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації (незалежно від форми власності) повинні забезпечити на період карантину гнучкий робочий час або відправити працівників на дистанційну роботу.

Постанова Кабміну про зміну графіка робочого дня. Сайт Кабінету міністрів

Кого стосуються рекомендації починати робочий день після 10:00:

підприємств оптової і роздрібної торгівлі;

підприємств, які займаються ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів;

підприємств, що займаються поштової та кур’єрської діяльністю;

підприємств, що займаються тимчасовим розміщенням та організацією харчування;

компаній, які провадять страхову діяльність

установ освіти;

установ надання соціальної допомоги;

установ мистецтва та спорту;

підприємств сфери розваг і відпочинку.

Також органам місцевого самоврядування рекомендовано розробити або змінити маршрути руху громадського транспорту з урахуванням змінених графіків роботи підприємств, установ, організацій для забезпечення можливості переміщення працівників на роботу і з роботи.