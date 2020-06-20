Роблять практично все: названі головні помилки при використанні антисептика

Антисептики на основі спирту істотно знижують концентрацію патогенів, проте вони будуть марні, якщо у людини немиті або жирні руки.

На офіційному сайті Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) опубліковані рекомендації по використанню антисептиків для профілактики коронавіруса (COVID-19).

Вміст етилового спирту в антисептику повинно бути вище 60%, а ізопропілового – більше 75%. Також фахівці рекомендують використовувати гелі.

Всі засоби потрібно ретельно розтирати по всій поверхні обох кистей до повного висихання. В цілому процедура миття рук повинна займати близько 30 секунд.