Журналістка «112 Україна» поскаржилася на ущемлення прав російськомовних в Україні

Журналістка «112 Україна» Катерина Жарких поскаржилася на ущемлення прав російськомовних людей в Україні.

На своїй сторінці у Facebook вона привела в приклад табличок з відсутністю російської мови в деяких громадських закладах столиці, зазначивши, що це її ображає.

«Історично так склалося, що майже всі російськомовні кияни. Як і половина нашої Батьківщини. Сьогодні нас хочуть зробити «нацменьшенством», що просто неприйнятно! Дискримінацію за мовним принципом я бачу кожен день в магазинах, кафе, кіно. Квоти на ТБ, заборона на книги з Росії (мені цікаво, як книга про кишечник загрожує цілісності країни?), плюс російською мовою книги знайти складно. Чому немає вибору?» – поскаржилася Жарких.

Журналістка вважає, що на ґрунті мовного питання українців нібито хочуть розсварити між собою.

«Нам постійно хочуть нав’язати якийсь комплекс недогражданина, недоукраинца. «Ми ж живемо в Україні, значить, повинні говорити українською». Ну ж маячня! Навіщо будувати з себе того, ким не є? Навіщо кривлятися? Залишайтеся собою, будьте вірними собі! Не комплексуйте і не принижуйте себе. Ви – українці, працюєте на свою країну, платите податки, а за ваші гроші вас принижують і залякують. Хочуть, щоб ви поїхали в іншу країну або взагалі померли від кулаків нібито «патріотів», які між собою теж російською говорять. На цьому ґрунті сварять людей між собою, підносячи одних і принижуючи інших», – написала вона.

Жарких підкреслила, що вона не проти української мови, але вважає, що його потрібно розвивати через «любов»: «Писати казки, вірші, складати пісні – підвищувати культуру».

На її думку, владі вигідно «стравлювати населення»: «Влада вже котрий рік тільки забороняє і руйнує. Не захищає величезну частину країни. А Зеленський йшов на пост як російськомовний президент. Значить, вигідно продовжувати підбурювати населення. Значить, все-таки втратимо Донбас. Тому що не хочемо чути. Мовну політику треба міняти, а почати з того, щоб чути і поважати».







Журналістка вважає, що в Україні порушуються права російськомовних. Facebook Катерини Спекотних