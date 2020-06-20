Підозрюваного у вбивстві поліцейського в Дніпрі взяли під варту

Суд взяв під варту на два місяці без права внесення застави підозрюваного у вбивстві працівника поліції Дніпропетровщини Дарвіна Потуданського.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Підозрюваний раніше не судимий, 49-річний мешканець Дніпра. Його розшукували правоохоронці, інкримінуючи йому розбійний напад і викрадення коштів.

Нагадаємо, вечері 19 червня під час затримання підозрюваний вбивши співробітника поліції. За даними слідства, під час обшуку в його автомобілі вилучили сумку з грошима, яку він забравши під час скоєння розбійного нападу, і пістолет, з якого він стріляв у поліцейського.

Наразі йому інкримінують грабіж і замах на життя співробітника правоохоронного органу. У разі доведення провини чоловіку загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.