У Луганській області попереджено скоєння терактів колишнім військовим

Він планував здійснити підрив декількох об’єктів військової інфраструктури і транспортного сполучення

В Луганській обл. в ході спецоперації запобігли вчинення ряду терористичних актів і затримали колишнього військовослужбовця (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 КК України). Про це повідомила прокуратура Луганської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній військовослужбовець Збройних сил України, який протягом 2018-2019 років проходив службу в районі ОНС в Донецькій області, мав на меті перейти лінію розмежування і влаштуватись на службу в окупаційну адміністрацію РФ в Луганській області.

Громадянин планував здійснити підрив декількох об’єктів військової інфраструктури і транспортного сполучення. З цією метою він встановив вибухові пристрої біля будівлі 59-го військового госпіталю р. в Сєвєродонецьку, в якому перебувають близько 170 осіб з числа хворих військовослужбовців і медичного персоналу. Також він заклав вибухівку на залізничній станції р. в Рубіжному на ділянці шляху, де зазвичай проводиться розвантаження військової техніки.

Екс-військовослужбовець викрито і затримано, а вибухівка знайдена і вилучена. Зараз проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, вживаються заходи по встановленню всіх обставин злочину.

Нагадуємо, згідно ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлять обвинувальним вироком суду.