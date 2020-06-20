Про мрії Зеленського стати Рузвельтом, або Хто і як розпиляє 100 млрд грн на Велике будівництво

Американську історію про вихід з Великої депресії завдяки будівництву доріг ми зможемо повторити тільки в частині про депресію.

Таку думку висловила політичний оглядач Юлія Самаєва у сьогоднішній статті для «Дзеркала тижня».

Велике будівництво цього року, у фантазіях нинішньої влади, — це нові дороги, інфраструктура, зайнятість, зростання зарплат та ВВП. Причому ставки зростають постійно: почали в Кабінеті міністрів з обіцянки побудувати 4 тисячі кілометрів доріг, закінчили посулом з Офісу президента 6,5 тисячі кілометрів.

Спільний проект уряду і президента потрібен обом гілкам влади настільки, що 35 млрд грн «на дороги» дістали навіть з Фонду боротьби з COVID-19.

У разі успішної реалізації президент відчує себе самим Рузвельтом. А Кабмін отримає пристойну динаміку за багатьма показниками, оновлення інфраструктури до зайнятості, і шанс затриматися біля керма трохи довше.

Здавалося б, хіба може не подобатися бажання влади нарешті, привести дороги в порядок? Вкладення в дорожнє будівництво стимулюють пов’язані галузі, підвищують зайнятість, скорочують витрати на перевезення. Будь-яка хороша інфраструктура стимулює розвиток бізнесу навколо неї. Але це була б Україна, якщо б такий корисний, з якого боку не глянь, проект був реалізований з користю для всіх і кожного, а не окремих зацікавлених.

Для початку відразу визначимося, що будь-крадіжка з Дорожнього фонду — це злодійство у нас з вами. І в ціну палива на АЗС, і в ціну проїзду в маршрутці закладений паливний акциз, на 100% осідає в Дорожньому фонді. І в корені неправильно сприймати Велике будівництво як певну щедрість Шмигаля або Зеленського. Ми наповнюємо цей фонд кожен день з своїх зароблених грошей, а завдання шмыгалей — використовуючи ці гроші, надати нам послугу у вигляді якісної дорожньої інфраструктури. Враховуючи, що звикли до дорожньої розрухи українців вражає навіть свіжа розмітка або новий бордюр, завдання нескладне.

Саме цим можна пояснити, чому, по-перше, вирішили «новий курс» Зеленського почати саме з доріг, по-друге, гроші на Велике будівництво не чіпали навіть під час «антикризової» різанини держбюджету цього року.

Тим більше що під трепетним крилом Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодору») є підростаючий картель з компаній, готових освоювати наші з вами 100 млрд грн в інтересах конкретних осіб.

В ідеальному світі будь-яка компанія, що займається дорожнім будівництвом, могла б на тендерах поборотися за частинку від ста мільярдів. Звичайно, таких охочих було б багато, і ціни на свої послуги вони б знижували, адже виграє той, хто пропонує меншу вартість. І державі вигідно, і бізнес при ділі, і зайнятість зростає. Але світ не ідеальний, адже в ньому є «Укравтодор» — організація з настільки токсичним реноме, що будь-які іміджеві ризики для неї вже не ризики.

Під освоєння рекордних бюджетів «Укравтодор» створив нові методичні рекомендації для учасників тендерів, щоб віддати наші гроші кращим з кращих, а не якимось пройдисвітам. Благородна мета, правда, ніякого права встановлювати вимоги до закупівель у «Укравтодору» немає. За законом, будь-які обмеження або умови в частині держзакупівель створює Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Тобто методичні рекомендації «Укравтодору», призвели до того, що в торгах можуть брати участь не більше десяти компаній, а сотня залишилися за бортом, просто незаконні.

Причому ці обмеження виявилися настільки болючими для ринку, що навіть байдужий до всього Антимонопольний комітет (АМКУ) розкритикував рішення «Укравтодору» встановити вимоги до мінімальної кількості техніки та наявності у підрядника досвіду в обсязі не менше 50% від обсягу робіт закупівлю.

З одного боку, в країні до цього ніколи не було таких масштабних будівництв, наш абсолютний рекорд останніх років в дорожньому будівництві — 3800 км за рік, причому це і державні, і місцеві дороги. А тут тільки державних хочуть побудувати понад 4000 км. Компаній, що мають за плечима такий досвід, небагато, і, як ви розумієте, в основному мова про найбільших гравців. З іншого — не зовсім зрозуміло, чому компанія, що побудувала п’ять кілометрів дороги, не зможе побудувати 10, 15 або 40 км.

«Укравтодор» так злякався АМКУ, що у відповідь зробив норму про досвід учасників торгів ще жорсткіше: тепер, щоб взяти участь у Великому будівництві, треба мати не 50, а 100% аналогічного досвіду. В результаті зараз «Укравтодор», а точніше, його обласні підрозділи, які провадять закупівлі, вимагають від учасників надати аналогічні договори останніх трьох років на будівництво або ремонт доріг першої-третьої категорій (міжнародні, національні, регіональні) в обсязі 100% від послуги — предмета тендерної закупівлі. А ще учасники повинні перебазувати свої мобільні асфальтобетонні заводи на місце проведення робіт ще до участі в торгах або мати вже готові угоди з такими заводами в регіоні.

В черговий раз вражає інституційна імпотенція АМКУ — єдиного органу в країні, який має відстоювати чесну конкуренцію, але не може практично нічого. Його послали, він відстав, така ось економічна прокуратура. Нагадаємо, що нинішнього голову АМКУ Ю. Терентьєва нинішній президент міг змінити, але вирішив залишити.

Міністерство розвитку економіки, в обов’язки якого входить прийняття будь-яких методичних рекомендацій до держзакупівель, від процесу теж усунулася. Враховуючи, що новому міністру економіки цікаві тільки елеватори, чекати його реакції не варто. Та й сенсу в ній вже не буде, принаймні в цьому році. Тендерний сезон в дорожньому будівництві триває з лютого по травень, в цьому році він вже закінчився і пройшов за умов і під чуйним контролем «Укравтодору».

Завдяки цим особливим умовам, дорожній картель, який формувався в попередні роки, остаточно викристалізувався. Тепер «лівих» до торгів навіть не допускають, позбавивши їх можливості рости і працювати в рівних умовах, максимально обмеживши конкуренцію для найбільших.

За даними держпорталу Spending, компаніями, які виграли найбільшу кількість тендерів з 2018-го по травень 2020-го, були: «Автомагістраль-Південь», «Онур конструкціон інтернешнл», «Росдорстрой», «СУНП «Автострада», «Техно-Буд-Центр» і «ПБС». Це не всі учасники картелю, але їх не більше десяти, і всі вони можуть і аналогічні договори показати за три останніх роки, і знають наперед, з асфальтобетонними заводами яких областей домовлятися. Решта півтори сотні компаній, що працюють на ринку, змушені задовольнятися крихтами, що падають з картельної столу. Якщо у 2018-му частка ринку, яка належала картелю, становила близько 35%, а в 2019-му доросла до 45-50%, то в 2020-му, завдяки «державницькій позиції «Укравтодору», — це всі 85% ринку.

Що ж поганого в тому, що найбільший інфраструктурний проект буде реалізований найбільшими компаніями, до яких пред’являються високі, хай і незаконні вимоги? Як казав у кулуарах зачинатель Великого будівництва Олексій Гончарук, «головне, щоб побудували!».

Такий підхід був би справедливим, якби, по-перше, «Укравтодор» будував дороги за свої гроші, по-друге, для нас не був критично важливий кожен новий кілометр доріг. Але 95% зі 170 тисяч кілометрів українських доріг потребують ремонту, а 40% — повного оновлення, і кожен додатковий кілометр, який можна побудувати за неукраденные або заощаджені гроші, — на вагу золота. А відсутність конкуренції на торгах призводить до того, що первісна вартість проектів практично не падає: зниження ціни в «картельних торгах» становить близько 2%, хоча на конкурентних аукціонах ціна може зменшитися і на 20, і на 30%. Хочете, вважайте це упущеної вигодою держави, хочете — збитками, суті це не змінює.

Згідно аналізу Infrastructure Transparency Initiative при участі в тендері чотирьох учасників економія на закупівлі становить приблизно 5%, п’яти — 6,5%, шести — 15%, восьми учасників — до 45%. Але коли CoST проаналізував закупівлі, проведені українськими обласними службами автодоріг, виявилося, що у них у 38% торгів економія була менше 1%. Відповідно, на кожну ділянку витрачається максимум грошей, тобто у кілометрах за виділені кошти ми, як не крути, побудуємо менше, ніж могли б. Як тут не згадати китайську приказку: “хочеш бути багатим — строй дороги!

Зниження конкуренції — найбільш очевидне слідство картелизации. На сьогоднішній день в кожній області 50-60% ринку займають одна-дві компанії, в деяких областях однієї компанії належить до 80% ринку. А ще обмеження доступу на ринок ставлять під сумнів саму реалізацію проекту Великого будівництва. Так, учасники картелю великі, маститі, впевнені в собі і з хорошими тилами, але їх ресурси теж обмежені, навіть при наявності грошей вони навряд чи встигнуть вдесятьох побудувати до кінця року чотири тисячі кілометрів, точно ше не

І саме час на прикладах показати, чому обмеження конкуренції шкідливі, і скільки втрачається на тендерних міжсобойчиках.

Учасники картелю «Автомагістраль-Південь» і «Техно-Буд-Центр» разом брали участь у двох аукціонах з будівництва ділянок траси М-12. «Техно-Буд-Центр» переміг, але відмовився підписувати договори, у підсумку переможцем стала компанія «Автомагістраль-Південь», яка пропонувала у першому випадку ціну на 182 млн грн вище, а в другому — на 133 млн. Теоретично ми тільки на цих двох об’єктах могли б заощадити понад 300 млн грн, але не склалося. Звичайно, те, що переможець торгів передумав, не рідкість і не злочин. Але після цього компанія-переможець «Автомагістраль-Південь» взяла на субпідряд передумавшую «Техно-Буд-Центр», заплативши їй за роботи понад 600 млн грн, тобто 60% отриманих від держави грошей. А це вже тягне на змову, адже якщо б «Техно-Буд-Центр» не відмовилася від перемоги, бюджет проектів був би на 300 млн грн менше. І це не поодинокий випадок. За даними колег з «Ліги антитраста», ці дві компанії спільно брали участь у 35 торгах на загальну суму 11 млрд грн і в половині випадків не конкурували між собою і зменшували ціну більш ніж на 3% тільки у тих випадках, коли на аукціон приходили інші учасники. При цьому компанії регулярно підтримують господарські відносини і беруть один одного на субпідряди.

Є приклади ще цікавіше. Так, найдорожчий лот цього року — будівництво запорізького мосту вартістю в 12 млрд грн. На торги прийшли шість компаній: дві китайські корпорації, три турецькі фірми і київський «Еко-буд-трейд». До торгів дісталися лише дві турецькі компанії — ONUR і GOCAY. І торгувалися як божевільні: GOCAY сказав, що побудує об’єкт за 11,95 млрд грн, а ONUR — за 11,91 млрд грн. Переміг ONUR. Звичайно, такий титан як ONUR міст побудує, тільки от питання ціни цього будівництва. У ході торгів ціна практично не знизилася і не випадково. Експерти «Ліги антитраста» виявили, що учасників пов’язує не тільки турецьке походження: компанії, офіси яких в Україні знаходяться на відстані до 600 км, одночасно отримували банківські довідки в одному відділенні банку, запевняли їх в одній нотаріальній конторі Києва і мають загального співробітника — Ольгу Красовську, яка в GOCAY є керівником, а в ONUR — радником голови правління. Що цікаво, моніторинг закупівлі вже після торгів показав, що, крім сумнівних зв’язків, компанія GOCAY була допущена до торгів, хоча не надала ті самі довідки про виконання аналогічних» проектів по шести ключових видів робіт проекту і не підтвердила свій досвід в будівництві таких об’єктів. Торги скасовувати не стали, адже шахраював не переможець, зате змогли б скасувати, якщо б раптом переміг не ONUR. І висновок для нас очевидна: обмежувальні вимоги «Укравтодору» ще й застосовуються дискреционно.

Ще один приклад змови — колаборація компанії «Автомагістраль-Південь» з пов’язаними фірмами RDS, «Київшляхбуд» і «СК Автострой». У них давні господарські відносини, і, згідно з розслідуванням «Ліги антитраста», компанії не тільки одночасно в одному відділенні банку отримують документи. У тендері на реконструкцію Бортницької станції аерації, наприклад, фірма «Київшляхбуд» завантажила у систему ProZorro гарантійний лист від імені компанії «Автомагістраль-Південь». Але це, звичайно, не говорить про змову, проста випадковість.

Всього компанії розіграли в міжсобойчику 74 аукціону на загальну суму 14 млрд грн . У 64% випадків — взагалі не торгуючись. Середній показник економії в цих торгах склав всього 2,2%, при цьому компанії ще й регулярно брали один одного на підряд, туди-сюди перекинувши в загальній складності понад 250 млн грн.

Звичайно, кожна компанія з картелю має як своїх покровителів, так і «доителей» у владі, інакше б їх господарська діяльність суттєво затьмарилася. Ринок шепоче про Аристове, Киселі, Шмыгале, Галантернике, так багато про кого. Ми ж пам’ятаємо, що спочатку Велике будівництво було проектом Богдана та Гончарука, а на сьогоднішній день від них залишився лише Кубраков біля керма «Укравтодору», але гра не закінчилася, просто здали карти новим гравцям. Очевидно, кінцеві бенефіціари цього казино теж змінилися — тепер воно під «Шефирной дахом».

За даними Світового банку, дорожній змова може підвищувати вартість закупівель на 40%. Тобто наші втрати можуть досягти 40 млрд грн, а з урахуванням місцевих звичаїв дорожнього будівництва десь половина від цієї суми буде банально вкрали в процесі економії на матеріалах і якості. Так вже вийшло, що вартість закуповуваних матеріалів у нас перевіряє за підсумками закупівель сам «Укравтодор», а якість вже побудованих доріг — дві держкомпанії, підзвітні «Укравтодору». Треба ж, як збіглося.

Спрощуючи і округляючи, через відсутність нормальної конкуренції на дорожніх закупівлі ми втратимо грошей стільки, що можна було б побудувати дві з половиною траси Київ—Одеса, або більше двох тисяч кілометрів хороших доріг простіше. А ще ці гроші могли б піти на підвищення безпеки на дорогах: роздільники, відбійники, надземні пішохідні переходи, додаткові смуги для зупинки і стоянки і на багато іншого, що дозволило б врятувати хоча б частину з тих трьох з половиною тисяч українців, які щороку гинуть на дорогах.

І, звичайно, картелізація не буде сприяти зростанню і розвитку тієї сотні компаній, які в картель не потрапили. Вони не отримають свої «якірні» замовлення від держави, не збільшать обсяги, не підтягнуть стандарти, не поліпшать якість. Вони будуть задовольнятися крихтами місцевих доріг, поки зможуть, а потім і зовсім закриються, адже картель вже виростив регіональні дорожні монополії, з якими мало хто може змагатися навіть зараз. Ось вам і зайнятість, і підтримка підприємництва, і середній бізнес як основа економіки.