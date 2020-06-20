Інвестори, біжіть з України! — політолог

Панове… Це алес: Вперше в житті побачив, як вживу виглядає рейдерство і на скільки це страшно…

Інвестори? В Україну? Біжіть звідси!!!!!!!!!!! Це дикий захід позаминулого століття, де немає ні права, ні закону.

Пам’ятаєте, вчора я писав, що робітникам вдалося відбити спробу захоплення вагоноремонтного заводу в Києві (біля центрального ЗАЛІЗНИЧНОГО)? Члени «наглядовой ради» вирішили собі на пенсію заробити, поки ви їм обмежили законом дохід…

Так от, «сьогодні о 6:30 на територію ПрАТ «КЕВРЗ» незаконно вдерлась група сторонніх осіб у масках. Смороду передерлись через огорожу й змусили відкрили прохідну. Серед 20 сторонніх гостів є Роман Желізняк, який позавчора вже навідувався до нас на підприємство…»

Звичайно, і викликали поліцію і підняли і міністрів і всіх всіх всіх… І? А все пофик, навіть рішення судів та інші папери, якщо у тебе стовбурів і людей більше…

Чесно? Я не бачу сенсу жити у такій країні у такій парадигмі (((( Це фініш. І, бачачи все це, розумію, що ми на пороховій бочці — єдиний спосіб точно так само зі зброєю відбивати підприємство, зі зброєю наздоганяти загарбників… але тоді навіщо нам держава?

Страшно (((