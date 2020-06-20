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Кабмін прийняв низку кадрових рішень: важливі звільнення і призначення

20.06.2020

Кабінет міністрів на засіданні 17 липня прийняв низку кадрових рішень, зокрема, про звільнення Дернеги Ігоря Анатолійовича з посади голови Державної служби України з питань праці.

«Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень», — повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Зокрема, за його словами, уряд прийняв рішення призначити:

  • Петасюк Ларису Володимирівну — заступником міністра культури та інформаційної політики;
  • Бушкова Валерія Геннадійовича — заступником міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації;
  • Корхового Ігоря Григоровича — заступником міністра розвитку громад і територій України з питань європейської інтеграції;
  • Кузькіна Євгена Юрійовича — першим заступником Голови Державного агентства автомобільних доріг;
  • Почтарьова Андрія Олександровича — заступником Голови Державного агентства автомобільних доріг;
  • Войтовича Олега Михайловича — заступником Державного секретаря Кабінету міністрів України.

Крім того, повідомляється, що уряд прийняв рішення звільнити:

  • Сальникову Тетяну Геннадьевну — з посади заступника міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції (за власним бажанням);
  • Войтовича Олега Михайловича — з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад і територій України (у зв’язку з переходом на іншу роботу).
  • Дернегу Ігоря Анатолійовича — з посади голови Державної служби України з питань праці.

«Кабмін прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної служби України з питань праці на Сажієнко Віталія Валерійовича. Кабмін також прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків державного секретаря Міністерства розвитку громад і територій України на Чепелюк Ольгу Володимирівну (директор Юридичного департаменту Мінрегіону)», — повідомив Мокан.

Також він зазначив, що уряд вирішив погодити:

  • Максименко Віталія Олександровича — заступником голови Сумської обласної державної адміністрації
  • Пахольчука Сергія Івановича — заступником голови Сумської обласної державної адміністрації.
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«Визначені переможці конкурсів на зайняття посад державної служби категорії «А»: Гуру Костянтина Юрійовича — першим заступником Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (першим заступником міністра енергетики Буславець О. А. пропонується визначити переможцем конкурсу), Шафаренко Юрія Анатолійовича — заступником Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (першим заступником міністра енергетики Буславець О. А. пропонується визначити переможцем конкурсу)», — додав він.

 

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