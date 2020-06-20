Замах на колишню полонянку «ДНР»: з’ясувалися деталі її стану

Колишня полонянка «ДНР» Валентина Бучок, на яку вчинили замах 20 червня у неї вдома поруч з містом Костянтинівка Донецької області, перебуває в лікарні у важкому стані.

Про це у своєму Facebook повідомив журналіст Денис Казанський, нагадавши, що до хвіртки у дворі у жінки хтось прив’язав гранату, і вона підірвалася на цій розтяжці.

«Враховуючи, що Бучок Валентина – звичайна жінка пенсійного віку, у якої немає ні бізнесу, ні важливої посади, робити замах на її життя могли хіба що у зв’язку з тим, що вона не боїться давати інтерв’ю і розповідати про злочини бойовиків», – припустив журналіст.

«Валентина сиділа в Донецьку, в тюрмі «Ізоляція», і відкрито говорить про те, як там знущаються над полоненими людьми. Називаючи, в тому числі, і прізвища злочинців», – нагадав Казанський.

Казанський повідомив про стан Валентини Бучок Facebook Дениса Казанського