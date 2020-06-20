Україна отримає перший транш допомоги від Світового банку в липні

Україна може отримати перший транш фінансової допомоги від Світового банку вже в липні. Сума траншу становитиме 350 млн доларів.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Mind.

Також в цьому році Україна отримає допомогу від МВФ та Європейської комісії.

«Передбачається отримання декількох запозичень. Насамперед, це виплати МВФ до кінця 2020-го (перший транш — 2,1 млрд доларів, сума другого і третього — 1,4 млрд доларів). Також плануємо отримати макрофінансову допомогу від Європейської комісії (обсяг 1,2 млрд євро + 0,5 млрд євро)», — йдеться в повідомленні.

Відомо, що в цілому розмір допомоги від Світового банку складе 1 млрд доларів.