У Львові взяли під варту підозрюваного у зґвалтуванні 12-річного хлопчика

У Львові обрали запобіжний захід у 18-річному жителю міста, якого підозрюють у зґвалтуванні 12-річного хлопчика. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Підозрюваного взяли під варту без права вийти під заставу.

Затриманому загрожує від десяти до 15 років за ґратами.

Як повідомлялося раніше, в поліцію 18 червня о 12:40 звернулася мешканка Львова та повідомила, що під час прогулянки з дітьми в парку пропав її 12-річний син. Пізніше хлопчик повернувся додому і розповів, що невідомий чоловік попросив допомогти виштовхати мопед. За це він пообіцяв дитині купити газований напій.

Коли хлопчик погодився допомогти, чоловік зловив і зґвалтував дитину в парку.

Згодом правоохоронці затримали зловмисника і повідомили йому про підозру.