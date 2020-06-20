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Бойовики використали некеровані ракети біля житлових будинків Павлополя, – ООВ

20.06.2020

На околицях Павлополя, що на Донеччині, неподалік житлових будинків та позицій українських військовослужбовців у суботу виявили дві некеровані авіаційні ракети С-8.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

“Оскільки ракети є некерованими, очевидна є тієї факт, що окупанти цілили безпосередньо в напрямку населеного пункту.

Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне ставлення до місцевого населення та свідомо наразили мирних громадян на небезпеку”, – йдеться у повідомленні.

Пресцентр цитує інженера Сергія, який розповідає про те, що ракети не спрацювали, а бойові головки відламалися, вдарившись об землю.

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