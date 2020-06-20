Херсонська поліція розслідує розтрату бюджетних коштів водопостачальними організаціями області та депутатом Каховського міськради Хоминцом

Слідчі Головного управління Нацполиции України в Херсонській області розслідують кримінальну справу за фактом неправомірного заволодіння коштами під час використання земель державної власності та бюджетними коштами чиновниками водопостачальних організацій Херсонщини і депутат Каховської міської ради Ігорем Хоминцом.

Згідно з даними матеріалів кримінального провадження, № 420202300000000026 у справі фігурують службовці ДП «Управління Головного Каховського магістрального каналу», Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, а також низки приватних компаній.

Зокрема, правоохоронці виявили участь в махінаціях компаній і організацій, підконтрольних депутату міськради Каховки, соратник мера міста Ігорю Хоминцу.

В даний час в рамках ст. 93 Кримінально-процесуального кодексу України слідчі запросили документацію за 2018-2020 роки про діяльність ТОВ «Астарта-Агро», ТОВ «Любимівка», ТОВ «Клаус» і Благодійним фондом Ігоря Хоминца «Знай більше».

Розслідування кримінальної справи триває ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.