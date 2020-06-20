Ученые рассказали, можно ли принести коронавирус в дом на одежде или обуви

Хотя в последние недели возросло беспокойство по поводу возможности передачи коронавируса через различные объекты, истина заключается в том, что прямая передача от человека к человеку все еще считается основной формой заражения.

Об этом пишет Health Line.

Поэтому вам стоит придерживаться рекомендаций по профилактике и гигиене, а также советов надежных источников. Это по-прежнему является лучшим способом сохранить здоровье.

«Существует минимальная вероятность того, что [новый коронавирус] сможет выжить на вашей одежде или обуви и передаваться другим. Суть в следующем: это передача от человека человеку, а не передача от одежды к человеку или передача от обуви к человеку», – рассказал доктор Роберт Глаттер, врач скорой помощи в больнице Ленокс Хилл в Нью-Йорке.