Віталій Портников: Путін не відмовився від наміру розділити Україну

Путіну потрібна Україна. І його стаття в журналі The National Interest чітко показує, як він хотів би розділити непокірну країну. Собі забрати ту частину, яка була до 1917 року у складі Російської імперії, а з Заходом «поділитися» територією Галичини.

Російський президент Володимир Путін у своїй статті для американського журналу The National Interest знову закликає до проведення зустрічі лідерів п’яти країн – постійних членів Ради Безпеки ООН. Він фактично прирівнює цей саміт до Ялтинської конференції, на якій лідери країн-союзниць у Другій Світовій війні поділили Європу і сфери впливу у світі.

Про значення Ялтинської конференції написані вже тисячі монографій, і я не буду повторюватися. Зауважу лише, що ситуація у момент перемоги союзників над нацизмом і сучасна ситуація в світі значно відрізняються. Рішення Ялтинської конференції багато в чому були вимушеними, вони були обумовлені тим, що для перемоги над Гітлером західним демократіям довелося вступити в союз зі Сталіним. В результаті велика частина Європи на десятиліття не за «залізною завісою», були зламані мільйони доль, завдано величезних економічних збитків країнам, окупованим Радянським Союзом. Путінська Росія досі втручається у долі сусідніх країн, провокує конфлікти, вбиває і руйнує – а сама при цьому залишається прикладом деградованої держави і суспільства, карикатурою на «імперію зла».

Незрозуміло при цьому тільки одне – чому західні демократії повинні знову ділити світ з господарем Кремля? Альо Путіну – хочеться. І ще йому дуже хочеться розділити Україну. Уважний читач його статті помітить, що російський президент, коли розповідає про долю Радянського Союзу у спільному з Гітлером знищенні Польщі, більше не повторює фрази радянської пропаганди про возз’єднання українського і білоруського народів. Окуповані території СРСР він називає «східні креси» – так, як це прийнято у польській історіографії. І лише мимохідь зауважує, що це частини території Білорусі, України та Литви.

На думку Путіна, якби не радянська окупація, «мільйони людей різних національностей, у тому числі євреї, які жили під Брестом і Гродно, Перемишлем, Львовом і Вільно, були б кинуті на знищення нацистам і їхнім місцевім поплічникам – антисемітам і радикал-націоналістам» .

Тобто тепер уже мова йде не про возз’єднання українського і білоруського народів, а про допомогу євреям! І це у той час, коли СРСР практично закрив в’їзд на свою територію євреям з окупованих нацистами регіонів Польщі. Та й у тих, кому вдавалося перейти через новий кордон, була непроста доля – ГУЛАГ і навіть розстріл.

Найвідоміші єврейські політики Польщі, Віктор Альтер і Хенріх Ерліх, загинули у радянській в’їхав язниці в Самарі вже 1943 року, коли війна з Гітлером була в самому розпалі, коли був Голокост! Так що не про євреїв Сталін дбав. І не про євреїв виготовляється Путін.

Йому потрібна Україна. І його стаття чітко показує, як він хотів би розділити непокірну країну. Собі забрати ту частину, яка була до 1917 року у складі Російської імперії. А з Заходом «поділитися» територією Галичини. Дуже простий план. І боже