Імунітет до коронавирусу у перехворілих зберігається максимум 3 місяці, – вчені

Пацієнти, які безсимптомно перенесли коронавирусную інфекцію, можуть повторно їй захворіти, так як мають більш слабкий імунну відповідь на вірус SARS-CoV-2.

Як пише журнал Nature Medicine з посиланням на дослідження вчених з Медичного університету Чуцина (Китай), імунітет у перехворілих COVID-19 безсимптомно зберігається тільки 2-3 місяці.

Фахівці вивчили 37 безсимптомних випадків коронавіруса, а також ряд класичних випадків COVID-19, і з’ясували, що вже через 8 тижнів у більшості перехворіли рівень нейтралізуючих антитіл знижувався, а у безсимптомних пацієнтів вони зовсім перестали виявлятися.

Так, за 8 тижнів спостереження вміст антитіл знизилося у 81% безсимптомних хворих і у 62% носіїв з симптомами COVID-19.

Вчені вважають, що їх робота показує потенційні ризики видачі «імунних паспортів», які пропонують присвоювати переболевшим в ряді країн.

Також дослідники відзначають, що досі немає жодних механізмів для визначення тривалості імунітету на основі антитіл, в тому числі і у безсимптомних пацієнтів.