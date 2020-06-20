Богомолець назвала межа, до якого медицина може справлятися з COVID-19

Межа, до якої медична система України може справлятися з коронавірусом, відрізняється в залежності від регіону і визначається двома показниками – кількістю реанімацій та апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Таку думку в ефірі ObozTV висловила заслужена лікар України Ольга Богомолець. «Найкраща ситуація в Києві, так як не задіяний ще величезний ресурс», – додала вона.

Зокрема, у столиці є медичні установи, що входять у структуру Національної академії медичних наук, в тому числі Інститут серця та Інститут ортопедії і травматології.

«Там є реанімації з апаратами ШВЛ. Вони взагалі ще не були задіяні», – зазначила лікар.

Богомолець повідомила про те, що в Національному технічному університеті існує Центр світової статистики, який може обчислити відповідну модель для кожного регіону України – скільки хворих потягне регіон в залежності від кількості ліжок у реанімації, кількості підключень до кисню та кількості апаратів ШВЛ.