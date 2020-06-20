Опоненту Лукашенка пред’явлення явлено кримінальне обвинувачення, – адвокат

Претендентові на пост президента Білорусі, екс-главі Белгазпромбанку Віктору Бабарико пред’явлення явлено кримінальне обвинувачення.

Про це заявив один із захисників обвинувачуваного Дмитро Лаєвський у коментарі агентству “Інтерфакс-Захід”

“Віктору Бабарико, який перебуває в СІЗО КДБ, сьогодні пред’явлення явлено звинувачення. Статтю, за якою пред’явлення обвинувачення явлено, я не можу назвати в рамках підписки про нерозголошення матеріалів справи”, – сказавши він.

При цьому адвокат підкреслив, що “Віктор Дмитрович категорично не згоден із пред’явлення явленим звинуваченням” і “захист наполягає на його повній невинуватості”.

За його словами, Бабарико “живий і здоровий”.

Лаєвський також заявив, що відповідно до законодавства, захист оскаржив затримання кандидата у президенти.

За його відомостями, в суботу захисники сіна Бабарико – Едуарда також зустрічалися зі своїм підзахисним. При цьому Лаєвський зазначив, що не має відомостей щодо пред’явлення звинувачення Едуарду Бабарико, який був затриманий разом із батьком минулого четверга.

Він заявив, що захист Бабарико-старшого ведуть три адвоката, у його сина – два захисники.