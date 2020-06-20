У середмісті Харкова чоловік зміг зупинити некероване таксі, водієві якого стало зле під час руху

У середмісті Харкові таксисту стало зле за кермом. Машина поїхала на червоне світло світлофора в напрямку людного тротуару. Свідок надзвичайної ситуації на ходу зупинив некероване таксі і таким чином запобіг аварії.

“Жигулі” з шашкою таксі їхали по широкій дорозі аж раптом змінили рух, ігноруючи червоний сигнал світлофора. Один із водіїв полишив своє авто та наздогнав “ВАЗ”. Далі відкрив двері і щосили натиснув на гальма.

Таксі на ходу зупинив 38-річний Сергій Мармаза. Він їхав на роботу. Загальмував перед світлофором і побачив некероване таксі. Пасажирка в ньому благала про допомогу.

“У неї було відкрито вікно. Вона тримала лівою рукою кермо і кричала у вікно: “Допоможіть, йому погано”. Вона була налякана серйозно, тому що не знала, що робити. Вона його стукала, вона його термосила. Я зазирнув і побачив, що він висить на кермі і його тягне”, – сказав Сергій Мармаза.

Він кинувся на поміч. Але, каже, зупинити “ВАЗ” вдалося не одразу.

“У нього ноги заплелися на всіх трьох педалях. Я спочатку по ногах його вдарив раз, не вийшло. Потім намагався ручник. Потім я вдарив по його ногах, відразу по обох ногах і витормозіл його”, – додав Сергій.

Натиснути на гальма та заглушити двигун – усе, що потрібно зробити в такій ситуації, каже автоексперт Олександр Трєпєтін.

Відомо, що з таксистом усе добре. Він опритомнів і відмовився від виклику “швидкої”. Спеціалісти ж припускають, що чоловік має проблеми з серцем.

Сам же Сергій трохи ніяковіє, розповідаючи цю історію. Не вважає, що зробив щось надзвичайне. Але я радий, що зміг допомогти.