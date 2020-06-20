В МВС підготували зміни до правил дорожнього руху: що зміниться

Для того, щоб ці зміни набули чинності, проєкт постанови має бути підтриманий на засіданні уряду

Правила дорожнього руху невдовзі можуть дещо змінитися, – якщо проєкт постанови, розробленої МВС, буде внесений до порядку денного засідання уряду та підтриманий.

До проєкту ще можуть бути внесені правки, однак цікавими є ключові оновлення. Одне з таких стосується автомобільних ременів безпеки. Користуватись ними пропонують зобов’язати усіх учасників руху, в тому числі тих, хто зараз звільнений від цього обов’язку: інструкторів з навчання водінню, водіїв та пасажирів таксі й оперативних і спеціальних транспортних засобів. Єдине виключення – водії та пасажири з інвалідністю, фізіологічні особливості яких роблять користування ременями безпеки неможливим.

Пішоходи замість рекомендаційної норми «за можливості мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи», присутньої у ПДР зараз, керуватимуться більш чіткою вимогою.

«У темну пору доби пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні бути в одязі з елементами зі світлоповертального матеріалу (стрічка, наклейка, жилет тощо)», йдеться в проєкті.

Велосипедистам пропонують дозволити рухатись смугами для громадського транспорту. Автори проєкту вважають, що оскільки середня швидкість руху автобусів та тролейбусів становить близько 20 км/год, для велосипедистів це безпечніше, ніж рух у загальному трафіку де середня швидкість становить 50 км/год.

Окрім цього є низка правок суто технічного плану: уточнення щодо перевезення небезпечних вантажів, зміна категорії «А» водійського посвідчення, до якої пропонують віднести мотоцикли з боковим причепом, котрими зараз можна керувати маючи категорію «В1».

Може змінитись вигляд одного із дорожніх знаків, 1.40 «Кінець дороги з удосконаленим покриттям». У новому варіанті дорога буде зображена не у перспективі а горизонтально, й над нею з’явиться силует автомобіля.

Назва знаку теж запропонована інша: «Зміна покриття».