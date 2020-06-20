У працівників передвиборного штабу Трампа виявили коронавірус

У співробітників передвиборчого штабу чинного президента США Дональда Трампа в штаті Оклахома виявили коронавірус. Хворі співробітники готували місце для суботнього мітингу за участю Трампа у місті Талса.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За даними телеканалу, позитивні тести на коронавірус дали 6 членів передвиборчого штабу Трампа. Незважаючи на виявлення COVID-19 у штабі Трампа, мітинг на підтримку чинного американського президента все одно відбудеться.

«Всі учасники мітингу пройдуть перевірку температури перед проходженням безпеки, після чого їм дадуть браслети, маски і дезинфікуючий засіб для рук», — розповів директор з комунікацій кампанії Трампа.

Відзначається, що нещодавно Оклахома повідомила про одноденне різке зростання нових випадків коронавіруса.