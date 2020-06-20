В Україні до кінця року різко скоротяться зарплати й майже вдвічі зросте кількість бідних

В Україні рівень бідності може зрости з 27 до 44%, а реальна заробітна плата знизитися. Сотні тисяч українців втратять робочі місця, а зростання мінімалки не покриє навіть інфляцію.

Про ті, як зміняться зарплати й добробут українців через епідемію коронавірусу, пише видання Оbozrevatel.

Українці стануть біднішими, а зарплати скоротяться

За оцінками Міністерства фінансів, мінімальна зарплата в 2021 році складі лише 5003 грн (зараз – 4723 грн). Це навіть не покриє шестивідсоткову інфляцію, яка очікується цього року.

Реальна зарплата згідно з оцінками Кабміну вже нинішнього року впаде на 13,9%. Відзначимо, що реальна заробітна плата враховує не лише номінальний розмір, але і вплив зростання цін на її купівельну спроможність.

Як ідеться в консенсус-прогнозі, опублікованому Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, зростання реального розміру зарплати у 2021 році очікується на рівні 3,2% (до 12 408 грн).

За оцінками ЮНІСЕФ, загальний рівень тих, хто живе за межею бідності, зросте з 27 до 44%. Приблизно 6-9 млн людей опиняться за межею бідності. На державному рівні межа бідності – прожитковий мінімум. Та сума, якої, на думку держави, повинно вистачити на базові потреби. Цей показник не враховує витрати ні на інтернет, ні на оренду нерухомості, ні на регулярне оновлення гардеробу. Один із методів боротьби з бідністю – підвищення прожиткового мінімуму, а разом із ним і мінімальної зарплати й пенсії.

Головне питання: чи є на це ресурс? У парламентському комітеті з питань соцполітики считают, що є. 19 травня вони винесли на засідання Ради й подали до Кабміну свої рекомендації. У них, наприклад, пропонують підняти прожитковий мінімум для працездатного до рівня мінімальної зарплати. А це з 2102 до 4723 грн.

І цього мало. Як підрахували в Мінсоцполітики, з урахуванням чинних цін фактичний рівень прожиткового мінімуму досяг у квітні 4948 грн. А для пенсіонерів – 3264 грн. Це означає, що всі, хто в місяць живе на меншу суму, перебуває за межею бідності. І таких в Україні мільйони.

Аналітик Володимир Мазуренко пояснює: в ситуації, коли номінальні зарплати будуть скорочуватися, уникнути зростання кількості бідних не вдасться.

«У ситуації скорочення розміру заробітних плат уникнути зростання бідності, зрозуміло, не вдасться. Я б не був такий різкий, як в оцінках ЮНІСЕФ. Вони оцінюють у межах своєї методики, у нас же потрібно розуміти специфіку, пов’язану з тіньовою зайнятістю й загальною досить низько порівняно з розвиненими країнами вартістю життя», – розповідає Мазуренко.

Коли ситуація зміниться

Виробничі ланцюжки порушено вже зараз. Економіка – це мільйони гвинтиків, які працюють, пов’язані між собою. І щойно один із них дає збій, руйнується весь організм. Така ситуація чекає і Україну. Альо скоро, впевнені опитані аналітики, коронавірус піде на спад, і восени економічна ситуація почне нормалізуватися. У гіршому разі нормалізація відбудеться лише до кінця 2020 року.

У будь-якому разі ситуація в Україні стабілізується нескоро. І для всіх нас настав час об’єднання єднуватися для того, щоб пережити, можливо, одне з найскладніших випробувань у сучасній Україні.

За годину карантину кількість вакансій в Україні скоротилася удвічі, відзначає HR-експерт rabota.ua Тетяна Пашкіна. Щоправда, деякі роботодавці економлять і знімають вакансії на платних ресурсах, розміщуючи безкоштовні оголошення.

Але, незважаючи на всі «супутні» причини, головний фактор – закриття частини підприємств і обмеження роботи. Туризм, сфера гостинності, роздрібна торгівля у великих торгових центрах, транспорт – усюди через карантин кардинально зменшилася кількість вакансій, а десь взагалі перестали набирати співробітників. І всі вони опинилися на ринку праці.