У Тбілісі пройшов мітинг до річниці розгону протестів антикремлівських

Тисячі людей зібралися в центрі столиці Грузії Тбілісі, щоб згадати торішні протести проти уряду та Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Це перше велике зібрання у країні з часу пандемії коронавірусу.

Більшість учасників були у захисних масках, а організатори роздавали санітарні засоби.

20 червня тисячі людей у Тбілісі вийшли на акцію протесту до будівлі парламенту. Мітинги розпочалися через скандал із російськими депутатами, що опинилися у парламенті. Один з росіян — депутат, що підтримує російську агресію — опинився у кріслі спікера. У той же день спікер парламенту Іраклій Кобахідзе заявивши про звільнення.

Мітинг поза парламентом рік тому перейшов у жорстокі сутички з поліцією, яка застосувала проти протестуючих сльозогінний газ та гумові кулі. Дістали поранень понад 240 людей, серед них понад 30 журналістів та 80 поліцейських. Двоє протестувальників, у тому числі 18-річний Мако Гомурі, втратили зір.