У Тбілісі пройшов мітинг до річниці розгону протестів антикремлівських

Тисячі людей зібралися в центрі столиці Грузії Тбілісі, щоб згадати торішні протести проти уряду та Росії.
Про це повідомляє Reuters.
Це перше велике зібрання у країні з часу пандемії коронавірусу.
Більшість учасників були у захисних масках, а організатори роздавали санітарні засоби.
20 червня тисячі людей у Тбілісі вийшли на акцію протесту до будівлі парламенту. Мітинги розпочалися через скандал із російськими депутатами, що опинилися у парламенті. Один з росіян — депутат, що підтримує російську агресію — опинився у кріслі спікера. У той же день спікер парламенту Іраклій Кобахідзе заявивши про звільнення.
Мітинг поза парламентом рік тому перейшов у жорстокі сутички з поліцією, яка застосувала проти протестуючих сльозогінний газ та гумові кулі. Дістали поранень понад 240 людей, серед них понад 30 журналістів та 80 поліцейських. Двоє протестувальників, у тому числі 18-річний Мако Гомурі, втратили зір.