У футболістів донецького «Олімпіка» виявили коронавірус

У зв’язку з інфекцією матч з ФК «Карпати» в українській прем’єр-лізі перенесено

У донецькому футбольному клубі «Олімпік» двоє гравців заразилися коронавірусом. Клуб отримав новини про хвороби в Луцьку, куди футболісти прибули на матч у рамках Української прем’єр-ліги.

Про це повідомляється на сайті ФК «Олімпік».

Зокрема, донецькі футболісти збиралися зустрітися на полі із львівськими «Карпатами» вже у неділю, 21 червня. Однак ПЛР-тест показав позитивний результат, підтвердивши наявність інфекції у двох учасників донецької команди. У зв’язку з цими обставинами матч «Олімпік» — «Карпати» скасовано.

«Донецький клуб вирушить додому, де у вівторок відбудеться повторне тестування. Хворі хлопці будуть ізольовані відповідно до медичного протоколу», — відзначили в клубі.

Матч в рамках 27-го туру Favbet Ліги відкладено на невизначений час. В УПЛ вже повідомили, що рішення щодо зустрічі команд буде прийнято додатково.