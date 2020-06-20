У Києві три наряди поліції рятували від пішоходів водія, який в’їхав у зупинку

У Києві на Троєщині автомобіль в’їхав у зупинку громадського транспорту. Сталося ДТП в районі вулиці Лаврухіна. Зібралася юрба хотіла влаштувати самосуд, але водія врятували поліцейські.

Прибули три екіпажу поліції огородили місце зіткнення. Зупинний комплекс від удару був сильно пошкоджений, перекинувся і потребує ремонту. Відео з місця ДТП розміщено на сторінці Київ Оперативний.

Свідки кажуть, що на зупинці чекали транспорту двоє людей. Вони вчасно помітили загрозу і встигли втекти до того, як машина в’їхала в споруду. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Водії, які зібралися на місце ДТП, говорили, що за кілька хвилин до аварії автомобіль-порушник їхав, ігноруючи правила і не дотримуючись встановлений в місті швидкісний режим.