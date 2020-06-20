В легком сарафане с цветами в волосах: звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли похвасталась стильным летним образом

Популярная турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли опубликовала новое фото. Подробнее в материале.

Свой звездный час актриса Мерьем Узерли настигла после выхода на телеэкраны телесериала «Великолепный век», где сыграла роль любимой жены турецкого Султана. Тут же на ее страницу в социальных сетях подписались огромное количество поклонников со всего мира, которые стали пристально следить за каждым ее шагом. Особенно интересует фанатов ее личная жизнь, поэтому фото, которые были сделаны в обычной повседневной жизни Мерьем, всегда имели огромный успех.



Мерьем Узерли

Так, в Instagram знаменитости появилось серия новых фотографий. На черно-белых снимках, которые были сделаны в поле можно увидеть саму актрису в длинном летнем сарафане надетом на белый обтягивающий топ.

Дополнили образ собранные в пучок укладка, легкий повседневный макияж и несколько украшений. В руках и волосах Мерьем можно увидеть несколько полевых цветов.

Стоит отметить, что выглядит актриса на фото великолепно.