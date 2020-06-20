Під Києвом питуща горе-мати втратила сина

Маленького хлопчика, який був на вулиці один, без супроводу дорослих, помітили на вулиці Ігоря Зинича в смт Рокитне і викликали поліцію.

Про пригоду розповіли в місцевій поліції.

Правоохоронцям вдалося розшукати матір малюка. Виявилося, що жінка була в гостях у своїх друзів, де компанія розпивала спиртні напої.

Працівники ювенальної превенції і групи реагування патрульної поліції доставили дитину в місцеву лікарню. Про те, що трапилося ювенали повідомили службу у справах дітей і сім’ї для подальшої роботи з матір’ю малюка.

На жінку поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 184 Купап.