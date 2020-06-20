Українська мережа ресторанів «Lviv Croissants» («Львівські круасани») відмовилася від меню для відвідувачів російською мовою.

Про це прес-служба «Львівських круасанів» повідомила у Facebook. У компанії пояснили, що встановили термінали для самообслуговування, де за замовчуванням був російську мову, однак цю опцію принципово прибрали.

«На жаль, змінити настройки за один-два дні ми фізично не могли. Але свідомо вирішили, що не будемо відтягувати встановлення таких терміналів. Хоча і вирішили, що російської мови в наших закладах не буде», – сказано в повідомленні.

У той же час у терміналах для безконтактного замовлення можна вибрати українську, англійську та польську мову.

За словами представників компанії, цей спосіб замовлення повинен допомогти забезпечити безпеку гостей та співробітників в умовах епідемії коронавіруса.

«Позиція української мови завжди була принциповою позицією мережі Lviv Croissants по всій території України, а не тільки у Львові», – додали в компанії.

Мережа ресторанів «Львівські круасани» вирішила відмовитися від російської мови

Мережа ресторанів «Львівські круасани» вирішила відмовитися від російської мови