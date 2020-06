Рада ЄС продовжила «кримські» санкції проти Росії, – Кулеба

Рада Європейського союзу продовжила дію пакетів санкцій, запроваджених проти Російської Федерації через окупацію та анексію українського півострова Крим. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Сьогодні Рада ЄС продовжила до червня 2021 санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму. Вдячний за це рішення. Треба підвищувати тиск за порушення прав людини, «паспортизацію», запуск залізничного сполучення через Керченську протоку, незаконні голосування у Криму», – вказав у твітері Кулеба.

Today @EUCouncil extended until June 2021 sanctions against Russia for the illegal occupation of Crimea. Well-appreciated! We need to step up pressure for human rights violations, illegal of issuing passports, Kerch railway construction, Russian polling in Crimea #CrimeaIsUkraine

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 18, 2020

Рішення було ухвалене 18 червня за письмовою процедурою. Раніше це рішення схвалили після країн-членів Євросоюзу.

Після анексії Криму і Севастополя в червні 2014 року ЄС запровадив обмежувальні заходи, які застосовуються до компаній і фізичних осіб. Під санкції підпадають імпорт продукції з Криму або Севастополя до ЄС, інвестиції в Крим або Севастополь, туристичні послуги в цих окупованих регіонах.

Зокрема, європейські круїзні судна не можуть заходити в порти на Кримському півострові, крім випадків надзвичайних ситуацій, заборонений експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також у секторах, пов’язаних із розвідуванням і видобутком нафти, газу і мінеральних ресурсів; забороняється надання технічної допомоги, посередницьких, будівельних або інженерних послуг, пов’язаних з інфраструктурою в цих секторах.

«Кримський пакет санкцій є складовою політики невизнання незаконної анексії Криму Росією, щороку він продовжується, списки підсанкційних осіб і компаній коригуються залежно від зміни ситуації.