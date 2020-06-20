На Закарпатті за вимагання затримали двох чоловіків

Сьогодні двох чоловіків затримали у Закарпатській області під час чергового вимагання в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Затримання провели оперативники управління стратегічних досліджень в Закарпатській області, детективи слідчого управління поліції області під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області і силовою підтримкою спецпідрозділів КОРД і ТОР під час чергового вимагання коштів.

Поліцейські, відпрацьовуючи скарги місцевих підприємців та перевізників регіону про вимагання з них коштів, встановили осіб, причетних до протиправних дій.

Зловмисники, використовуючи погрози фізичною розправою та пошкодження майна, вимагали з місцевих підприємців від 200 до 3000 доларів США в обмін на безперешкодну роботу. В подальшому кошти розподілялися між вимагачами та виділялися на кримінальний «общак» для допомоги засудженим за особливо тяжкі злочини.

Трьом особам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 189 Кримінального кодексу України.