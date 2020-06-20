В Україні полуниця подорожчала до 100 грн: фермери пояснили рекорд

В Україні через неврожай полуниці її ціна досягла 80-120 грн за кілограм. Це вдвічі перевищує минулорічну вартість ягоди. Проте вже найближчим часом очікують урожай середньої полуниці, яка повинна впасти в ціні.

Про це йдеться в матеріалі ВВС. За словами фермерів, неврожай полуниці був викликаний заморозками в квітні і травні, аномальними погодними умови у вигляді посухи, а потім проливними дощами з градом.

Власник ягідної ферми на Житомирщині Мовчун Ярослав заявив, що до 2020 року ситуація з урожаєм полуниці склалася найгірша за весь час.

«У нас була аномально суха зима, після цього – дуже холодна весна, потім пішли дощі. Такі погодні умови не дозволяли накопичити запас поживних речовин, які б дали можливість формувати хороші саджанці, – пояснив він.

Ціни на полуницю зросли до 100 грн Getty Images

Він зазначив, що для полуниці потрібна тепла погода, тому що сонце є визначальним для накопичення смаку.

«Багато ягід почали гнити прямо в полі і пропали. Ще було кілька заморозків – в квітні і на початку травня. Ранні ягоди вимерзли повністю, а ті, що вижили, добили дощі», – розповів Ярослав.

Коли очікувати зниження ціни на полуницю

Власник фермерського господарства Микола Стецьків пояснив – ціна на ягоду йде вниз.

Ціни на полуницю зросли до 100 грн Getty Images

«Із-за надмірної кількості вологи ягода стала м’якою і ніжною, тому вона не може довго стояти і її почнуть викидати або продавати за більш низькою ціною», – розповів він.

Стецьків сподівається, що у фермерів буде урожай середньої полуниці, що дозволить опустити ціни до найнижчих позначок – в межах 50-60 грн.

«Тоді це ціна, яка дозволяє фермеру заробляти. Інші ціни, які були в попередні роки, – 25-30 грн – не об’єктивні», – додав він.