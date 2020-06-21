Сломался и выпал: 32-летняя модель Эшли Грем показала поклонникам, как она выглядит без переднего зуба (видео)

Американская модель категории рlus-size в очередной раз удивила своих поклонников уровнем несокрушимой самоиронии в любой неприятной ситуации.

Модель и общественная деятельница Эшли Грэм недавно показала пользователям Сети в Instagram видео, на котором она рассказала о том, что с ней недавно случилось. Оказывается, модель решила съесть печенье, которое ей приготовила ее мать.

Остатки угощения она положила в холодильник, но взяв это печенье в следующий раз, когда оно уже затвердело, модель повредила себе зуб, откусив небольшую часть. В результате у нее выпал винир. Поэтому сейчас ей теперь нужно идти к стоматологу, чтобы врач поставил новый зуб.

Но модель осталась со щелью в зубах, чем воспользовалась, записав видео для поклонников:

Многие поддержали модель и удивились ее способности к самоиронии. Также ей пожелали обратиться к врачу, чтобы тот исправил ее улыбку. Заметим, что это видео уже просмотрело около двух миллионов людей, и просмотры продолжают увеличиваться.