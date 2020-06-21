«Вбили котів, підпалили будинок»: підірвана на Донбасі активістка заявила про замахи

Колишня полонянка «ДНР» Бучок Валентина, яка підірвалася на розтяжці у власному дворі 20 червня, заявила про неодноразові замахи на її життя.

Як повідомляє ТСН, жінка і раніше заявляла про погрози і залякування, а тепер переконана, що зловмисники спробують її добити.

За словами жінки, це було вже третє замах на її життя. Навесні минулого року був підпалений її будинок, який встигли вчасно загасити, а через деякий час зловмисники поставили у дворі розтяжку з гранатою, яку помітив чоловік.

Крім того, жінку неодноразово залякували, убивши навіть її тварин, перед тим викравши їх.

«27 грудня 2018 року вбили тих кішок і підкинули. Потім наливали кров у дворі. А потім пожежа, розтяжка і ось результат», – розповіла Валентина Бучок.

Повідомляється, що на місці вибуху 20 червня у дворі жінки працювали слідчі та експерти. За інформацією поліцейських, найімовірніше, це була «розтяжка» – граната з мотузкою, яка вибухнула, коли Валентина штовхнула хвіртку.

«Вибухотехніки вилучили фрагменти вибухового пристрою. Коли буде проведено їх аналіз, то ми дійсно зможемо сказати, що це було – гранату чи інший вибуховий пристрій», – розповів інспектор Бахмутського відділення поліції Павло Дьяченко.

За припущеннями жінки, посягати на неї могли бандити з Донецька. І якщо це так, то Валентина каже, що вони її обов’язково доб’ють. Але крім бойовиків «ДНР», у Валентини був конфлікт з керівництвом однієї дуже потужної енергетичної компанії, з якою вона судиться за зарплату.

Що стосується нинішнього стану жінки, у сюжеті сказано, що Валентина була доставлена в лікарню, де їй зробили операцію. Лікарі витягли з її тіла десятки осколків. В закривавлених бинтах жінку важко дізнатися, відзначили журналісти.