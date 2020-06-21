«Своєю смертю не помреш, вип@рдыш». Маруся Звіробій знову загрожує Зеленському

Волонтерка Олена Самбул, більш відома під прізвиськом Маруся Звіробій, яка нещодавно загрожувала президентові України Володимиру Зеленському у своєму антисемітський пості, знову присвятила гаранта Конституції злісне послання.

На цей раз вона заявила, що главі держави не вдасться посадити екс-президента Петра Порошенка у в’язницю.

Новий пост у своєму телеграм-каналі Звіробій опублікувала в суботу, 20 червня.

«Абсурдність справ проти Порошенка і хворе бажання посадити його як завгодно аби як, відчай Зеленського від відсутності доказів своїх передвиборних звинувачень — вже занадто привертає увагу навіть ворогів Порошенко. Адже дуже велика частина країни ненавидить вас обох, але систему права і справедливості в цій країні цінує вище інституту президентства. І вкінець дістав свавілля, який ви намагаєтеся показати, як правосуддя», — пише Звіробій.

Далі вона почала ображати Зеленського і пророкувати йому страшне майбутнє.

«Не за@бувай малий, ти і так своєю смертю не помреш, вип@рдыш мамкин, злазь з трону, пограв булавою, мавпа, тільки собі шишок набив нею. Це буде перший випадок в Україні, коли народ гетьману булаву в жопу запихнет», — написала Звіробій.