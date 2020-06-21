Адвокати Єфремова більше не будуть пропонувати гроші сім’ї загиблого в ДТП Сергія Захарова

Адвокати заслуженого артиста Росії Михайла Єфремова, який влаштував смертельне ДТП у центрі Москви, більше не будуть пропонувати грошову компенсацію членам сім’ї загиблого в пригоді кур’єра Сергія Захарова.

Про це в суботу, 20 червня, розповів захисник актора Ельман Пашаєв, передає ТАСС.

«Я вже зустрічався з братом (загиблого, Олександром — Ред.), він мені здався розумною людиною, який готовий до конструктивного діалогу. Але потім з’являється представник потерпілих і заявляє, що вони не готові брати гроші. І ми вирішили більше грошей не пропонувати родині загиблого. Наше колишнє пропозиція залишається в силі, але якщо вони не хочуть ним користуватися, то нехай все буде так, як вирішить суд, і компенсація буде такою, яку призначить суддя своїм рішенням», — сказав адвокат.

У свою чергу адвокат сім’ї Захаровых Олександр Добровінський радісно відреагував на слова Пашаєва, заявивши, що це хороша новина.

«Сьогодні я дізнався дві хороші новини. Перша — експертиза встановила, що психічних відхилень у Михайла Єфремова немає. Мене особисто це дуже радує. Я не міг навіть уявити, як актор, який виходить на сцену і геніально виконує свої ролі, може бути неадекватною. Друга новина: протилежна сторона погодилася з бажанням сім’ї Захаровых не приймати ніякі грошові компенсації і залишити рішення по даній справі на розсуд суду. А це означає, що припиняться всі інсинуації на тему отримання сім’єю Захаровых грошей. І закінчиться неймовірний тиск, який чинився на моїх довірителів», — сказав він.