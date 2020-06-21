Білорусь буде приймати українців, але тільки з умовою

Білорусь знову дозволяє в’їзд українців на свою територію. Двостороннє повідомлення було обмежено на час карантину, але тепер поїздки знову можливі.

Тим не менш, обов’язковим залишається умова про 14-денний самоізоляції по приїзду на білоруську територію.

Як пояснює Державний прикордонний комітет Білорусі, поки в Україні реєструються нові випадки коронавіруса, країна залишиться в підконтрольному списку разом з ще 131 державою. Громадянам країн, які потрапили до списку, необхідно буде заповнити анкету про COVID-19 при проходженні прикордонного контролю. Потім прикордонники вручать пам’ятку про правила поведінки при самоізоляції та рекомендації, як можна запобігти зараженню коронавірусом. При перевірці документів прикордонники паралельно виміряють температуру і візуально оцінять наявність симптомів коронавирусной інфекції.

Завідувач консульським відділом посольства України в Білорусі Руслан Семенченко розповів «Українським новинам», що в’їхати до Білорусі на автомобілі/автобусі українці можуть через п’ять пунктів пропуску: «Сеньківка — Веселівка», «Славутич — Комарин», «Нові Яриловичі — Нова Гута», «Виступовичі — Нова Рудня», «Доманово — Мокраны».