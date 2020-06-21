США і Росія відновлять переговори про контроль над озброєннями – Держдеп запросивши Китай приєднатись

Спецпредставник президента США Маршалл Біллінгслі (Marshall Billingslea – англ.) на початку майбутнього тижня відправиться до Австрії, де пройдуть переговори з заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим за «спільно схваленим темами, пов’язаність язаним з майбутнім контролю за озброєннями».

Держдепартамент США заявив, що Сполучені Штати також запросили до участі в переговорах Китай.

“Сполучені Штати запросили КНР приєднатись до цих переговорів, і дали зрозуміти, що всі три країни мають брати участь у переговорах щодо контролю над озброєннями із щирими намірами (in good faith – англ.)”, – відзначає Державний департамент США.

Сайт Держдепартаменту повідомляє, що Біллінгслі в останні роки відіграє провідну роль у протидії з боку Сполучених Штатів Америки протизаконним фінансовим оборудкам, включно з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, на міжнародній арені.

Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав Китай приєднатися до американо-російських переговорів щодо угоди, яка замінить договір СНО-3. Термін дії цього договору закінчується в лютому 2021 року.

Китай неодноразово відмовлявся прийняти пропозицію Трампа.

На сторінці у Twitter, яка, як видається, належить Біллінгслі відзначається, що “нова угода про контроль над озброєннями точно має включати Росію та Китай, та стосуватись ядерних арсеналів обох країн”.