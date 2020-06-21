Вчені назвали харчові продукти, які пошкоджують печінку

Деякі продукти харчування здатні спровокувати погіршення роботи печінки та інших проблем зі здоров’ям. Назвали їх фахівці з Іспанії.

Наукові співробітники Університету Гранади в процесі експерименту змогли з’ясувати, що існує два продукти, які можуть викликати не тільки запалення печінки, але і інші складнощі зі здоров’ям у людини. Наприклад, такими негативними вміннями володіють риб’ячий жир і соняшникова олія в разі регулярного зловживання ними.

Як виявилося речовини, які містяться в цих продуктах можуть пошкоджувати даний орган. В результаті проведеного досвіду іспанські вчені змогли визначити, що риб’ячий жир зменшував довжину теломер печінки, а соняшникова олія провокувала потовщення і виконувала процес рубцювання тканин. При цьому оливкова олія не приносила схожої шкоди здоров’ю.