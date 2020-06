У День визволення від рабства в США знесли пам’ятник автору гімну країни і одному з президентів

Учасники протестів Black Lives Matter, які переросли в масові безлади та мародерство на вулицях США, знесли чергову пам’ятку .

На цей раз не пощастило автору американського гімну Френсіса Скотта Кі.

Про це повідомляє NBC Bay area.

Крім того, у парку «Золоті ворота» в Сан-Франциско від рук вандалів постраждав і пам’ятник 18-му президентові США Улиссу Гранту і місіонерові Хуніперо Серра. Навколо постаментів зібралося кілька сотень людей, що допомагали «протестувальників» псувати пам’ятники, проте поліція не втручалася, бо зіткнення не сталося.

Зазначимо, протестувальники в США продовжують святкувати День визволення від рабства, що відзначається 19 червня.

#BREAKING: Demonstrators topple statues in San Francisco’s Golden Gate Park. @hurd_hurd will have details on our News at 11. https://t.co/RvmlMqu73s pic.twitter.com/iUZE28AvdD

— NBC Bay Area (@nbcbayarea) June 20, 2020