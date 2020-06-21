В метро пассажир избил полицейского

На станцию метро “Лесная” зашел пьяный пассажир. Он начал агрессивно себя вести, а когда его остановил полицейский для проверки документов, начал агрессивно себя вести и ударил правоохранителя.

Как сообщил начальник следственного отдела управления полиции в метрополитене Алексей Журавель, злоумышленник ударил полицейского, когда страж порядка оформлял на него материалы об административном правонарушении мужчина.

“В дальнейшем мы задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента”, – отметил Алексей Журавель.

Правонарушителем оказался 36-летний житель Киевской области, ранее не имевший проблем с законом.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.