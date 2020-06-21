Арахамія зробив заяву про повернення ігрових автоматів

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що до вступу в силу постанови уряду «Про протидію грального бізнесу» в Україні працювало 80 тисяч нелегальних ігрових автоматів.

Про це він розповів в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Арахамія заявив, що робота автоматів приносила найбільші проблеми нелегальної ігрової індустрії. Він підкреслив, що в ній було задіяно понад 400 000 осіб.

Глава «Слуги народу» зазначив, що майже всі ігрові зали припинили роботу. Але, на його думку, незабаром вони можуть знову запрацювати.

«Ще при Тимошенко їх закривали, потім відкривали, «кришували» правоохоронними органами», — заявив Арахамія.

Глава «СН» вважає, що для запобігання повторення цього сценарію потрібна легалізація ігрових автоматів.