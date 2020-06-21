ФОПам нагадали про штрафи за незбереження «первинки»

З 23 травня підприємці-платники єдиного податку за незбереження первинних документів, що підтверджують показники, внесені в Книгу обліку доходів або Книги обліку доходів і витрат, будуть платити штраф у розмірі 1020 гривень.

Про це йдеться у свіжому роз’ясненні, опублікованому ДПС Київської області.

«ФОП — платники єдиного податку першої — третьої груп зобов’язані забезпечити зберігання первинних документів, на підставі яких заповнювалися дані Книги обліку доходів або книги обліку доходів та витрат, що використовувалися для складання податкової декларації платника єдиного податку — ФОП, або інші первинні документи, які використовуються для складання податкової звітності з інших податків і зборів — у разі їх сплати», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі первинні документи повинні зберігатися не менш як 1095 днів з дня подання податкової декларації чи іншої звітності, для складення якої вони використовувалися, а в разі ліквідації платника податків документи за період його діяльності не менш як 1095 днів, що передували даті ліквідації, які зберігалися в органі ДПС, в установленому законодавством порядку передаються органом ДПС в архів.

За незбереження «первинки» порушникам загрожує штраф в розмірі 1020 гривень, якщо ж протягом року подібне порушення буде виявлено другий раз, то розмір штрафу становитиме 2040 грн.

Зазначимо, що згідно ст. 292 ПКУ, Фопи-«спрощенці» повинні зберігати:

Книгу обліку доходів або книгу обліку доходів і витрат платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця;

документи, на підставі яких ця Книга заповнювалася;

інші документи, що використовувалися при складанні декларації з єдиного податку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що в Україні кількість реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців фактично повернулася до докризового періоду.

Також повідомлялося, що в Україні самозайнятих пенсіонерів позбавили від необхідності платити Єдиний соціальний внесок (ЄСВ).