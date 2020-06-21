Львів сильна злива затопила: на вулицях помітили «екстремалів» у човні

Увечері в суботу, 20 червня, у Львові пройшла сильна злива, яка підтопила деякі вулиці.
Фотографіями і відео негоди на своїй сторінці в Facebook поділився голова громадської організації «Варта 1» Ігор Зінкевич
Він зазначив, що по вулиці Трильовського і Вернадського, які затопило після бурі, плавала надувний човен.
Львів після сильної зливи підтопило
На деяких вулицях з-за грози впали дерева, повідомляє «Твоє місто».
Львів. Джерело: Варта
Львів. Джерело: Варта
Львів. Twitter / Andrii Dutchak
Львів підтопило після сильної зливи Джерело: Facebook / Igor Zinkevych
Львів підтопило після сильної зливи Джерело: Facebook / Igor Zinkevych
Львів підтопило після сильної зливи Джерело: Facebook / Igor Zinkevych
Львів підтопило після сильної зливи Джерело: Facebook / Igor Zinkevych
Львів підтопило після сильної зливи Джерело: Facebook / Igor Zinkevych