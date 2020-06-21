Львів сильна злива затопила: на вулицях помітили «екстремалів» у човні

Увечері в суботу, 20 червня, у Львові пройшла сильна злива, яка підтопила деякі вулиці.

Фотографіями і відео негоди на своїй сторінці в Facebook поділився голова громадської організації «Варта 1» Ігор Зінкевич

Він зазначив, що по вулиці Трильовського і Вернадського, які затопило після бурі, плавала надувний човен.

Львів після сильної зливи підтопило

На деяких вулицях з-за грози впали дерева, повідомляє «Твоє місто».

Львів. Джерело: Варта

Львів. Джерело: Варта

Львів. Twitter / Andrii Dutchak

Львів підтопило після сильної зливи Джерело: Facebook / Igor Zinkevych

Львів підтопило після сильної зливи Джерело: Facebook / Igor Zinkevych

Львів підтопило після сильної зливи Джерело: Facebook / Igor Zinkevych

Львів підтопило після сильної зливи Джерело: Facebook / Igor Zinkevych

Львів підтопило після сильної зливи Джерело: Facebook / Igor Zinkevych