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Львів сильна злива затопила: на вулицях помітили «екстремалів» у човні

21.06.2020

Увечері в суботу, 20 червня, у Львові пройшла сильна злива, яка підтопила деякі вулиці.

Фотографіями і відео негоди на своїй сторінці в Facebook поділився голова громадської організації «Варта 1» Ігор Зінкевич

Він зазначив, що по вулиці Трильовського і Вернадського, які затопило після бурі, плавала надувний човен.

Львів після сильної зливи підтопило

На деяких вулицях з-за грози впали дерева, повідомляє «Твоє місто».

Львів. Джерело: Варта

Львів. Джерело: Варта

Львів. Twitter / Andrii Dutchak

Львів підтопило після сильної зливи Джерело: Facebook / Igor Zinkevych

Львів підтопило після сильної зливи Джерело: Facebook / Igor Zinkevych

Львів підтопило після сильної зливи Джерело: Facebook / Igor Zinkevych

Львів підтопило після сильної зливи Джерело: Facebook / Igor Zinkevych

Львів підтопило після сильної зливи Джерело: Facebook / Igor Zinkevych

 

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